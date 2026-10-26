استاندار همدان از تحویل هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی تا پایان امسال در استان و ساخت ۷۳ مدرسه با کمک خیرین در دولت چهاردهم خبر داد.

تحویل هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی و ساخت ۷۳ مدرسه در همدان

تحویل هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی و ساخت ۷۳ مدرسه در همدان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، استاندار همدان امروز در برنامه استاندار از شبکه خبر گفت: استان همدان استانی با تمدن دیرینه و کهن و با ظرفیت‌های بالا در صنعت گردشگری است.

حمید ملانوری شمسی با بیان اینکه صنعت گردشگری در دنیا صنعت به روز و پایه‌ای است و می‌تواند خیلی از چالش‌ها را برطرف کند و بسیاری از فرصت‌ها را بسازد افزود: از جمله فرصت‌های پیش رو با توسعه صنعت گردشگری ایجاد اشتغال و رفاه و شادی آفرینی و بر طرف کننده چالش‌های کم آبی و استفاده از انرژی‌های نوین است.

او با بیان اینکه استان همدان بیش از هزار و ۹۰۰ آثار تاریخی، طبیعی و گردشگری دارد ادامه داد: در این استان مبل و منبت، انگور، سیر، گردو و سفال را در به ثبت ملی رسیده شده است.

استاندار همدان تاکید کرد: همدان پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین نام گرفته و تمدن آن به دوره ماد‌ها می‌رسد.

ملانوری شمسی تصریح کرد: در دولت چهاردهم گفتمان وفاق ملی و انسجام ملی را داریم و با تعامل از نهاد‌های دولتی وفعالان بخش خصوصی گرفته تا مدیریت محله محور را پیگیر‌ی و هم اکنون ۲ هزار و ۵۰۰ محله راساماندهی کرده‌ایم و خانه‌های هلال را توسعه و پایگاه‌های بسیج محلات را به همین منظور توسعه داده‌ایم.

او تاکید کرد: در دولت چهاردهم نهضت عدالت آموزشی را با هدف استفاده رایگان همه مردم از تجهیزات به روز را داشته‌ایم و به همین منظور از ۱۱۱ مدرسه مورد نیاز استان ۷۳ مدرسه را ساخته و ساماندهی کرده‌ایم و با تجهیزات به روز کرده‌ایم.

استاندار همدان از ساخت مسکن در دولت چهاردهم نیز برای دهک‌های یک تا ۴ کشور با تسهیلات و خدمات بیشتر خبر داد و گفت: هم اکنون در استان ۴۰ هزار واحد در دست ساخت داریم، ۱۳ هزار متقاضی واجد شرایط را هم در انتظار ثبت نام و برخی‌ها هم در طرح فرزند آوری داریم.

حمید ملانوری شمسی افزود: طرح مسکن کوی پرواز همدان با ۸ هزار و ۲۰۰ واحد در دست ساخت داریم که هزار و ۶۰۰ واحد آن آماده تحویل تا پایان سال است.

او همچنین از امکانات ویژه درمانی برای تبدیل شدن همدان به مرکز گردشگری سلامت خبر داد و گفت: اولین دستگاه سنگ شکن و آنژوگرافی خریداری و در مراکز درمانی دولتی راه اندازی شده‌اند و دستگاه پت اسکن را برای مرکز جامع سرطان خریداری کرده‌ایم به صورت خدمات دولتی به زودی راه اندازی می‌شود.

ملا نوری شمسی ادامه داد: ۲۵ دستگاه آمبولانس در استان همدان تا آخر سال اضافه می‌شود که تا کنون ۱۶ آمبولانس آن تا خریداری شده است.

استاندار همدان از اخذ مجوز ساخت بیمارستان هزار تخت خوابی به عنوان بزرگترین بیمارستان غرب کشور هم خبر داد و تصریح کرد: اولین مرکز لجستیک هلال احمر کشور را در همدان داریم تا تجهیزات امدادی و مواقع بحران غرب کشور را در خود جای دهد و در مواقع بحران خدمات رسانی کند.

حمید ملانوری شمسی گفت: ما محل تردد ۱۹ استان کشور در سفر اربعین هستیم و امسال هم در رفت و برگشت بیش از ۶ میلیون نفر را پوشش خدمات جاده‌ای داده‌ایم.

او تاکید کرد: به دلیل سلامت زائران در سفر اربعین طی ۲ سال ۵۱ نقطه حادثه خیز استان را رفع خطر کردیم و کنارگذر اسدآباد را بعد از ۱۳ سال به اتمام رساندیم، به گونه‌ای که در سفر اربعین سال گذشته هیچ تلفات جانی زائران اربعین در جاده‌های استان همدان نداشته‌اند.