اعضای کاروان قرآنی مسجد مقدس جمکران با حضور درعتبات عالیات و دانشگاه‌های کشور عراق، زمینه گسترش همکاری‌های فرهنگی و قرآنی میان دو کشور را فراهم کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،کاروان قرآنی مسجد مقدس جمکران در ادامه سفر به عتبات عالیات، با حضور در حرم مطهر امام موسی کاظم و امام محمد تقی (علیهماالسلام)، با استقبال گرم زائران و عاشقان قرآن کریم روبه‌رو شد.

در این برنامه، قاریان ایرانی با تلاوت آیات وحی، فضایی معنوی و سرشار از همدلی ایجاد کردند و بر پیوند‌های دینی و فرهنگی ملت‌های ایران و عراق تأکید شد.

همچنین در نشست مشترک مسئولان دارالقرآن آستان مقدس جمکران و دارالقرآن حرم مطهر کاظمین، زمینه‌های گسترش همکاری‌های قرآنی، تبادل تجربیات و اجرای برنامه‌های مشترک بررسی شد. در این دیدار، پرچم متبرک به قبور مطهر امامین جوادین از سوی تولیت آستان مقدس کاظمین به مسجد مقدس جمکران، حرم مطهر حضرت معصومه (س) و حرم مطهر شاه‌چراغ اهدا شد.

آیت‌الله حیدر النصراوی، امام جماعت حرمین مطهر کاظمین، نیز با دعا برای مردم ایران و صبر و استقامت آنان در شرایط دشوار، از آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان ادامه‌دهنده راه رهبر شهید یاد کرد و برای سلامتی و توفیق ایشان دعا کرد.

کاروان قرآنی جمکران در ادامه این سفر، با حضور در حرم مطهر حضرت عباس (ع)، سلام و ارادت حجت‌الاسلام والمسلمین اجاق‌نژاد، تولیت آستان مقدس جمکران، را به تولیت این آستان ابلاغ کرد. تولیت حرم مطهر حضرت عباس (ع) نیز ضمن ارسال سلام و دعای خیر برای تولیت جمکران، بر پیوند‌های معنوی میان دو آستان تأکید کرد.

در چهارمین شب حضور این کاروان در عتبات عالیات، قاریان و گروه تواشیح دارالقرآن مسجد مقدس جمکران در حرم مطهر حضرت عباس (ع) به تلاوت قرآن کریم و اجرای تواشیح پرداختند؛ برنامه‌ای که با استقبال حاضران و فضای معنوی حرم همراه شد.

بخش دیگری از برنامه‌های این کاروان به حضور در دانشگاه‌های عراق و دیدار با استادان و دانشجویان اختصاص داشت؛ حضوری که با استقبال شیوخ و استادان دانشگاه همراه شد و فرصتی برای تقویت ارتباطات فرهنگی و قرآنی میان نسل جوان دو کشور فراهم کرد.

دکتر حکمت کریم، رئیس دانشگاه پزشکی شهر کوت عراق، نیز با اشاره به روحیه مقاومت مردم ایران، شهادت را آرزوی مردان خدا دانست و تأکید کرد که خون رهبر شهید، عزم ملت ایران را برای ایستادگی و استقلال تقویت کرده است.

وی با ابراز امیدواری به تداوم این مسیر به رهبری آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، بر استقامت و روحیه بلند مردم ایران در مواجهه با شرایط دشوار تأکید کرد.