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اعضای کاروان قرآنی مسجد مقدس جمکران با حضور درعتبات عالیات و دانشگاههای کشور عراق، زمینه گسترش همکاریهای فرهنگی و قرآنی میان دو کشور را فراهم کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،کاروان قرآنی مسجد مقدس جمکران در ادامه سفر به عتبات عالیات، با حضور در حرم مطهر امام موسی کاظم و امام محمد تقی (علیهماالسلام)، با استقبال گرم زائران و عاشقان قرآن کریم روبهرو شد.
در این برنامه، قاریان ایرانی با تلاوت آیات وحی، فضایی معنوی و سرشار از همدلی ایجاد کردند و بر پیوندهای دینی و فرهنگی ملتهای ایران و عراق تأکید شد.
همچنین در نشست مشترک مسئولان دارالقرآن آستان مقدس جمکران و دارالقرآن حرم مطهر کاظمین، زمینههای گسترش همکاریهای قرآنی، تبادل تجربیات و اجرای برنامههای مشترک بررسی شد. در این دیدار، پرچم متبرک به قبور مطهر امامین جوادین از سوی تولیت آستان مقدس کاظمین به مسجد مقدس جمکران، حرم مطهر حضرت معصومه (س) و حرم مطهر شاهچراغ اهدا شد.
آیتالله حیدر النصراوی، امام جماعت حرمین مطهر کاظمین، نیز با دعا برای مردم ایران و صبر و استقامت آنان در شرایط دشوار، از آیتالله سید مجتبی خامنهای به عنوان ادامهدهنده راه رهبر شهید یاد کرد و برای سلامتی و توفیق ایشان دعا کرد.
کاروان قرآنی جمکران در ادامه این سفر، با حضور در حرم مطهر حضرت عباس (ع)، سلام و ارادت حجتالاسلام والمسلمین اجاقنژاد، تولیت آستان مقدس جمکران، را به تولیت این آستان ابلاغ کرد. تولیت حرم مطهر حضرت عباس (ع) نیز ضمن ارسال سلام و دعای خیر برای تولیت جمکران، بر پیوندهای معنوی میان دو آستان تأکید کرد.
در چهارمین شب حضور این کاروان در عتبات عالیات، قاریان و گروه تواشیح دارالقرآن مسجد مقدس جمکران در حرم مطهر حضرت عباس (ع) به تلاوت قرآن کریم و اجرای تواشیح پرداختند؛ برنامهای که با استقبال حاضران و فضای معنوی حرم همراه شد.
بخش دیگری از برنامههای این کاروان به حضور در دانشگاههای عراق و دیدار با استادان و دانشجویان اختصاص داشت؛ حضوری که با استقبال شیوخ و استادان دانشگاه همراه شد و فرصتی برای تقویت ارتباطات فرهنگی و قرآنی میان نسل جوان دو کشور فراهم کرد.