بسته «بدون تعارف» با حسین قبادی، مشکلاتی از جمله هزینه‌های سلامت، تأمین سوخت کشاورزی و بلاتکلیفی آسفالت راه روستای شاه‌میرکلای قائم‌شهر را پیگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حسین قبادی این هفته هم در بسته «بدون تعارف» به سراغ سوژه‌هایی رفت که شهروندان برای خبرگزاری صداوسیمای مازندران فرستاده‌اند؛ از نگرانی درباره هزینه‌های درمان تا گلایه کشاورزان از تأمین سوخت و انتظار مردم یک روستا برای آسفالت راه.

در بخش سلامت، استاندار مازندران نسبت به پیامد‌های اصلاح‌نشدن فرایند‌ها و فشار مضاعف بر قشرهای کم‌برخوردار هشدار می‌دهد؛ موضوعی که در آن، نحوه تجویز خدماتی مانند سی‌تی‌اسکن و‌ام‌آر‌آی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

در بخش کشاورزی، یک کشاورز از دشواری تأمین سوخت موردنیاز گلایه می‌کند؛ مطالبه‌ای که به گفته او، تنها به میزان سهمیه محدود نیست و مسیر دسترسی به سوخت هم با مشکل روبه‌روست؛ و در روستای شاه‌میرکلای قائم‌شهر، مردم همچنان چشم‌انتظار آسفالت راه روستایی هستند؛ مسیری که به گفته یکی از اهالی، برای تعریض و بهسازی آن اقداماتی انجام شده، اما کار نیمه‌تمام مانده است. او می‌گوید مردم با مشارکت یکدیگر حدود ۵ میلیارد تومان برای زیرسازی هزینه کرده‌اند و اکنون انتظار دارند متولیان نیز برای تکمیل آسفالت این مسیر اقدام کنند.

«بدون تعارف»؛ روایت مطالبه‌هایی که شهروندان برای پیگیری به خبرگزاری صداوسیمای مازندران می‌فرستند.