اقدامات حفاظتی در شهرستان‌های تفت، زارچ و اشکذر، ۴۳۰ هزار مترمکعب صرفه جویی آب را در بر داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، اقدامات حفاظتی برای مقابله با برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی در شهرستان‌های تفت، زارچ و اشکذر، طی شش‌ماهه نخست سال جاری به صرفه‌جویی ۴۳۰ هزار مترمکعبی آب منجر شد.

محمدرضا جوکار، رئیس اداره منابع آب شهرستان‌های تفت، زارچ و اشکذر، با اعلام این خبر گفت: در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۵۷ چاه غیرمجاز شناسایی، ۳۸ چاه پر و ۲۲ مورد از منصوبات غیرمجاز توقیف شد.

وی افزود: در راستای جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و صیانت از منابع آب زیرزمینی، هشت مورد علمک فروش آب نیز جمع‌آوری و ۲۷ مورد طمس، مهر و موم و مسدودسازی درِ چاه‌ها انجام شد.

جوکار با اشاره به اقدامات نظارتی این اداره بیان کرد: در این مدت، ۶۶۶ مورد بازدید آماری با هدف بررسی وضعیت منابع آب و جمع‌آوری اطلاعات مربوط به بهره‌برداری از منابع آبی انجام شده است.

رئیس اداره منابع آب شهرستان‌های تفت، زارچ و اشکذر همچنین از صدور ۷۳ مجوز در سامانه ساماب و انجام ۵۱۹ مورد مکاتبه و پاسخ‌گویی به استعلامات خبر داد.

وی تأکید کرد: این اقدامات با هدف حفاظت از منابع آب زیرزمینی، جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و نظارت بر بهره‌برداری از منابع آبی در این سه شهرستان ادامه دارد.