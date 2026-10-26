به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم فوتبال تراکتور ایران در سومین دیدار خود در لیگ نخبگان آسیا، از ساعت ۱۹:۳۰ به مصاف العین امارات خواهد رفت.

برهمین اساس جواد نکونام ترکیب ۱۱ نفره تیمش برای این دیدار حساس را به شرح زیر انتخاب کرد:

پارسا جعفری، مهدی شیری، شجاع خلیل‌زاده، تیبور هلیلوویچ، دانیال اسماعیلی‌فر، صادق محرمی، محمد نادری، فرشاد فرجی، محمد دانشگر، شهریار مغانلو و امیرحسین حسین‌زاده