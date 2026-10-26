اعلام ترکیب تراکتور برای دیدار با العین
ترکیب ۱۱ نفره تیم فوتبال تراکتور ایران برای رویارویی با العین امارات اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم فوتبال تراکتور ایران در سومین دیدار خود در لیگ نخبگان آسیا، از ساعت ۱۹:۳۰ به مصاف العین امارات خواهد رفت.
برهمین اساس جواد نکونام ترکیب ۱۱ نفره تیمش برای این دیدار حساس را به شرح زیر انتخاب کرد:
پارسا جعفری، مهدی شیری، شجاع خلیلزاده، تیبور هلیلوویچ، دانیال اسماعیلیفر، صادق محرمی، محمد نادری، فرشاد فرجی، محمد دانشگر، شهریار مغانلو و امیرحسین حسینزاده