به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، احمد نادری رئیس هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به همراه سایر اعضای این هیأت امروز (دوشنبه، ۴ آبان ماه) در حاشیه برگزاری دوازدهمین مجمع پارلمانی بریکس در دهلی‌نو پایتخت هندوستان، با ژنگ جیان بنگ نایب رئیس کنگره ملی خلق چین دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وی در این دیدار ضمن تبریک هفتاد و هفتمین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین با بیان اینکه امسال پنجاه و پنجمین سال روابط و دهمین سال تأسیس مشارکت جامع راهبردی میان ایران و چین است، گفت: ظرفیت تعمیق همکاری‌ها بین دو کشور بیش از پیش فراهم است و در این میان مجلس شورای اسلامی به عنوان رکن قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای ایفای نقش سازنده در عملیاتی کردن توسعه روابط در ابعاد مختلف به ویژه در حوزه دیپلماسی پارلمانی اعلام می‌کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن قدردانی از مواضع و حمایت‌های چین در دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی ایران، عنوان کرد: همچنین از مواضع دولت چین برای ترویج عدالت و چندجانبه‌گرایی به ویژه در صحن سازمان ملل، شورای امنیت و دیگر سازمان‌های بین المللی تشکر می‌کنم.

وی در ادامه با ابراز امیدواری از سفر رئیس کنگره ملی چین به تهران که می‌تواند فصل جدیدی را در روابط دوجانبه رقم بزند، تصریح کرد: روابط راهبردی و مستحکم با چین و افزایش عمق و دامنه آن در بلندمدت، اولویتی استراتژیک برای جمهوری اسلامی ایران است که سران دو کشور نیز بر آن تأکید دارند. رأی منفی چین به قطعنامه آمریکا علیه ایران در شورای امنیت و رأی منفی به قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی بار دیگر نشان داد این کشور در سمت درست چندجانبه‌گرایی، عدالت و حفاظت از منافع کشور‌های جنوب جهانی ایستاده است.

رئیس هیئت پارلمانی دوازدهمین مجمع پارلمانی بریکس در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، مواضع دولت چین در به رسمیت نشناختن طرح آمریکایی موسوم به طرد اقتصادی ایران نشان داد این کشور در سمت درست تاریخ ایستاده و حامی احقاق حقوق ملت‌های کشور‌های در حال توسعه در جنوب جهانی است.

نایب رئیس کنگره ملی چین: مجالس چین و ایران باید روابط دولت‌ها را تسهیل کنند

ژنگ جیان بنگ نیز در این دیدار ضمن تأکید بر روابط خوب دوجانبه میان جمهوری اسلامی ایران و چین که پیشینه تاریخی آن به ۴هزار سال پیش باز می‌گردد، از حمایت و مواضع اصولی ایران از چین قدردانی کرد و گفت: جمهوری خلق چین خواستار تعمیق روابط در سطوح مختلف با جمهوری اسلامی ایران است و مجالس دو کشور باید تسهیل‌گر روابط دولت‌های خود باشند.

نایب رئیس کنگره ملی خلق چین با بیان اینکه جنگ آمریکا علیه ایران، به صلح و ثبات جهانی آسیب زده و باید هرچه سریع‌تر پایان داده شود، گفت: صلح فرآیندی یک روزه نیست و مسیری دارد که باید آن را طی کرد.

وی در ادامه با اشاره به هوشیاری ملت چین که با شگرد‌های آمریکا علیه ایران آشنا هستند، یادآور شد: آنها می‌دانند که آمریکا ابتدا حمله می‌کند و بعد مذاکره می‌خواهد؛ سپس این روند را تکرار می‌کند تا به منافع مدنظر خود دست یابد؛ متأسفانه آمریکا از راهبرد‌های مشابهی علیه چین نیز استفاده می‌کند.

نایب رئیس کنگره ملی خلق چین در پایان با تاکید بر اینکه جامعه بین المللی خواهان تحقق عدالت است، عنوان کرد: جمهوری خلق چین آمادگی دارد تا از ایران حمایت کند و عدالت را در سطح جهان ارتقاء بخشد. شجاعت ملت ایران افتخارآمیز و زبانزد است و ما از آن آگاه هستیم؛ ما می‌دانیم ایرانیان تحت رهنمود‌های رهبری خود، آینده درخشانی خواهند داشت.

هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران متشکل از احمد نادری عضو هیأت رئیسه مجلس به عنوان رئیس هیأت پارلمانی ایران، عباس مقتدایی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و هند و علی حدادی نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و هند به منظور شرکت در دوازدهمین مجمع پارلمانی گروه بریکس به دهلی نو پایتخت هندوستان سفر کرده‌اند. گروه بریکس در حال حاضر شامل ۱۱ کشور برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، ایران، مصر، اتیوپی، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و آرژانتین است.