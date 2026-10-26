جراحی کاشت پروتز شنوایی هدایت استخوانی فعال با فناوری Osia برای نخستین بار در استان فارس توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز روی یک دختر ۱۲ ساله در شیراز و در کلان‌منطقه پنج آمایشی سلامت کشور انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، برای نخستین بار در استان فارس جراحی کاشت پروتز شنوایی هدایت استخوانی فعال با فناوری Osia توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز روی یک دختر ۱۲ ساله در شیراز و در کلان‌منطقه پنج آمایشی سلامت کشور انجام شد.