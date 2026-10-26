به گزار ش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛رئیس پلیس آگاهی استان لرستان گفت:در پی اعلام گم شدن مردی سالمند در شهر خرم‌آباد و کشف جسد وی در حوالی این شهر، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان لرستان قرار گرفت.

سرهنگ شهریار احمدی افزود:کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان خرم‌آباد با بررسی های تخصصی و اطلاعاتی، متهم به قتل را شناسایی و به همراه خودروی مسروقه دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان لرستان بیان کرد: متهم پس از انتقال به مقر پلیس آگاهی و در جریان تحقیق پلیسی، به ارتکاب قتل اعتراف کرد.

سرهنگ احمدی گعت: متهم به قتل در محدوده ی میدان امام حسین (ع) خرم‌آباد، با دربست گرفتن خودروی مقتول و به بهانه ی انتقال به خارج از شهر، راننده را با تهدید سلاح به خارج از شهر منتقل و پس از متوقف کردن خودرو، با شلیک گلوله وی را به قتل رسانده و خودروی او را سرقت کرده است.

وی بیان کرد: پرونده ی متهم به قتل برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی شهرستان خرم‌آباد ارسال شد.