کاروان روایت مقاومت دلیران با حضور چهره‌های سرشناس فرهنگی، هنری، ورزشی و رسانه‌ای وارد سیستان و بلوچستان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، در این کاروان چهره‌هایی همچون حجت‌الاسلام پناهیان، حسین یکتا، وحید یامین‌پور، نجم‌الدین شریعتی، نیکبخت واحدی، محسن مسلمان، محسن خلیلی و عادل کلاه کج حضور دارند.

از جمله برنامه‌های این کاروان در استان، برگزاری دیدار فوتبال میان ستارگان دهه ۶۰ و تیم منتخب استان است.

این دیدار قرار است روز سه شنبه پنجم آبان در ورزشگاه الغدیر دهکده المپیک زاهدان برگزار و در قالب برنامه فوتبال برتر پخش شود.