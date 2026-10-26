به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شرکت گاز استان اصفهان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: جریان گاز در خیابان سلمان فارسی حد فاصل چهارراه سلمان تا کوچه سعیدی‌پور شهرستان کاشان به منظور اجرای تعمیرات شبکه، فردا سه شنبه پنجم آبان از ساعت 8 صبح تا 13 قطع خواهد شد.

از مشترکان خواسته شده است در این بازه زمانی شیرهای وسایل گازسوز خود را بسته نگه دارند.

همچنین در این اطلاعیه تأکید شده است: شهروندان پیش از وصل مجدد گاز، از خاموش بودن وسایل گازسوز اطمینان حاصل کنند، زیرا روشن‌ماندن وسایل و روشن کردن آن‌ها پیش از وصل گاز می‌تواند خطرآفرین باشد.