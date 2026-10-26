هفته هفتم لیگ دسته یک کشور، صعود شاگردان جباری به صدر جدول

هفته هفتم لیگ دسته یک کشور، صعود شاگردان جباری به صدر جدول



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته هفتم لیگ یک، امروز دوشنبه با برگزاری ۴ بازی پیگیری شد که در یکی از آنها، جزیره قشم میزبان نیروی‌زمینی بود. شاگردان مجتبی جباری در این دیدار با نتیجه ۲ بر یک میهمان خود را شکست دادند تا ۱۵ متیازی شوند و به صدر جدول رده‌بندی برسند. گل‌های جزیره قشم را رضا خانی و ابوالفضل سوختانلو به‌ثمر رساندند و تنها گل نیروی‌زمینی توسط عرفان پورافراز وارد دروازه میزبان شد.

نتایج دیدار‌های برگزار شده به شرح زیر است:

* فردالبرز ۲ - هوادار صفر

* کاراگستر شبستر ۲ - نفت مسجدسلیمان یک

* مس کرمان یک - شاهین بندرعامری یک

* نیری زمینی یک - جزیره قشم ۲

این رقابت‌ها فردا (سه‌شنبه) با برگزاری چها دیدار دیگر پیگیری می‌شود که برنامه آن به شرح زیر است:

سایپا _ نفت گاز گچساران، ساعت ۱۵:۳۰

فولاد ب _ بعثت کرمانشاه، ساعت ۱۷:۰۰

پالایش نفت بندرعباس _ مس رفسنجان، ساعت ۱۷:۳۰

پارس جم جنوبی _ آریواسلامشهر، ساعت ۱۷:۴۵

در جدول جزیره قشم با ۱۵ امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های مس رفسنجان و پارس جنوبی جم با ۱۴ امتیاز دوم و سوم هستند.