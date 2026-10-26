به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، دکتر اسماعیلی با اشاره به رشد سالانه ۳۵ تا ۴۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی در برابر افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی تعرفه‌های بیمه‌ای، از بدهی حدود هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی بیمه سلامت به دانشگاه علوم پزشکی کردستان خبر داد.

وی همچنین اعلام کرد، افزایش ۲۰ درصدی مصوب تعرفه‌های بیمه‌ای نیز تنها به میزان ۶۰ تا ۷۰ درصد محقق شده است.

به گفته مدیرکل بیمه سلامت کردستان، تداوم این ناترازی می‌تواند دسترسی مردم به خدمات درمانی را محدود کند موضوعی که اصلاح تعرفه‌ها و تأمین منابع پایدار بیمه‌ای را به ضرورتی جدی برای کاهش فشار هزینه‌های درمان تبدیل کرده است.