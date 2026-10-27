به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زنجان از صدور ۱۴ هزار و ۱۱۳ کارت هوشمند سوخت در این منطقه خبر داد و گفت: ظرفیت صدور کارت در ناحیه مرکزی زنجان افزایش یافته است.

جواد بلندی با تشریح آخرین وضعیت صدور کارت‌های هوشمند سوخت در استان گفت: با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به کارت سوخت، کاهش زمان انتظار و افزایش ظرفیت پاسخ‌گویی به درخواست‌ها، تجهیزات صدور کارت در نواحی مختلف منطقه توسعه یافته است.

وی افزود: فرایند راه‌اندازی دستگاه‌های صدور آنی کارت هوشمند سوخت در منطقه زنجان ابتدا در ناحیه مرکزی آغاز شد و در ادامه، با راه‌اندازی تجهیزات مربوط در نواحی ابهر و خدابنده، امکان ارائه این خدمت در این دو ناحیه نیز فراهم شد.

مسئول حوزه سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زنجان با اشاره به آمار کارت‌های صادرشده در این منطقه گفت: در مجموع ۱۴ هزار و ۱۱۳ کارت هوشمند سوخت در نواحی مختلف منطقه زنجان صادر شده است.

بر اساس آمار ارائه‌شده، از این تعداد ۱۲ هزار و ۷۱۸ کارت در ناحیه مرکزی زنجان، ۸۵۷ کارت در ناحیه ابهر و ۵۳۸ کارت در ناحیه خدابنده صادر شده است.

وی افزود: توسعه تجهیزات صدور کارت در این نواحی با هدف تسهیل فرایند دریافت کارت هوشمند سوخت و افزایش دسترسی متقاضیان به این خدمات انجام شده است.

مسئول حوزه سامانه هوشمند سوخت منطقه زنجان با اشاره به افزایش ظرفیت صدور کارت در ناحیه مرکزی اظهار کرد: ظرفیت صدور کارت در این ناحیه پیش از این روزانه حدود ۶۰ کارت بود که اکنون به ۱۲۰ کارت در روز رسیده است.

وی افزود: ظرفیت روزانه صدور کارت در هر یک از نواحی ابهر و خدابنده نیز حدود ۵۰ کارت است.

بلندی افزود: بر این اساس، ظرفیت اسمی صدور کارت هوشمند سوخت در سه ناحیه مرکزی، ابهر و خدابنده در مجموع به حدود ۲۲۰ کارت در روز می‌رسد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت صدور کارت در ناحیه مرکزی خبر داد و گفت: راه‌اندازی دستگاه دوم در این ناحیه می‌تواند امکان پاسخ‌گویی به تعداد بیشتری از درخواست‌های شهروندان را فراهم کند.

مسئول حوزه سامانه هوشمند سوخت منطقه زنجان درباره مدت‌زمان صدور کارت هوشمند سوخت نیز گفت: در شرایط فعلی، کارت سوخت معمولاً دو تا سه روز پس از ثبت درخواست آماده می‌شود؛ با این حال، در صورت افزایش تعداد درخواست‌ها، ممکن است این زمان به سه تا چهار روز برسد.

وی از شهروندان خواست برای جلوگیری از بروز مشکل هنگام نیاز به کارت سوخت، ثبت درخواست خود را به زمان اضطرار موکول نکنند و در صورت مفقودی یا خرابی کارت، در اسرع وقت برای دریافت کارت جایگزین اقدام کنند.

سهمیه سوخت با صدور کارت المثنی از بین نمی‌رود

وی با اشاره به نگرانی برخی شهروندان درباره وضعیت سهمیه بنزین پس از درخواست کارت المثنی اظهار کرد: سهمیه سوخت قابل انتقال به کارت جدید است و متقاضیان نباید از این بابت نگرانی داشته باشند.

به گفته وی، سهمیه بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان تا سقف سه ماه قابل ذخیره‌سازی است؛ اما سهمیه بنزین با نرخ ۳۰۰۰ تومان مشمول شرایط ذخیره‌سازی مشابه سهمیه نرخ اول نیست و مطابق ضوابط مربوط مدیریت می‌شود.

بلندی به طرح جمع‌آوری کارت‌های اضطراری یا آزاد جایگاه‌های عرضه سوخت اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف مدیریت مصرف سوخت، سامان‌دهی استفاده از کارت‌های سوخت و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در تعدادی از استان‌های کشور اجرا شده است.

وی با اشاره به اجرای این طرح در برخی استان‌ها از جمله کرمان و سیستان‌وبلوچستان و گسترش آن به تعدادی از استان‌های شمال‌غرب کشور اظهار کرد: اجرای این طرح در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و کردستان نیز گزارش شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زنجان با اشاره به قرار گرفتن این استان در مسیر تردد خودرو‌های استان‌های همجوار تصریح کرد: تا زمان برگزاری این نشست، طرح جمع‌آوری کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها به منطقه زنجان ابلاغ نشده است و در حال حاضر نمی‌توان زمان مشخصی برای اجرای آن اعلام کرد.

وی تأکید کرد: تصمیم‌گیری درباره زمان و نحوه اجرای این طرح تابع سیاست‌ها و ابلاغیه‌های مراجع مسئول است و در صورت ابلاغ، اقدامات لازم برای اجرای آن انجام خواهد شد.