در نشست مشترک دکتر حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، موضوعات متعدد مرتبط با حوزه علم، فناوری و اقتصاد، حمایت از فعالیت‌های علمی و پژوهشی و رفع موانع موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در نشست مشترک دکتر حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، موضوعات متعدد مرتبط با حوزه علم، فناوری و اقتصاد، حمایت از فعالیت‌های علمی و پژوهشی و رفع موانع موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

از جمله موضوعات مطرح‌شده در این نشست، مسئله ریسک پرداخت مضاعف مالیات توسط مؤدیان مشمول قانون جهش تولید دانش‌بنیان بود که در این زمینه، تفاهم لازم برای حذف ریسک پرداخت مضاعف مالیات از طریق سازوکار پیش‌بینی‌شده حاصل شد.

همچنین، در این نشست، موضوع حمایت‌های مورد نیاز برای رشد و ارتقای مرجعیت علمی کشور مطرح شد و دو وزیر بر تشکیل کارگروه مشترک میان وزارت علوم و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌منظور بررسی و پیگیری سازوکار‌های حمایتی در این حوزه توافق کردند.

همچنین بنا شد توافقات لازم جهت تعیین چارچوب مشخص مربوط به مالیات بر سکو‌های دیجیتال و واحد‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری با هماهنگی سازمان امور مالیاتی انجام گیرد.

علاوه‌بر این به‌منظور استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید دانش بنیان برای ایجاد و تجهیز آزمایشگاه‌های مرکزی و پارک‌های علم و فناوری توافقاتی صورت گرفت.