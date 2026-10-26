به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان از اجرای اثر نمایشی سرزمین با حضور حدود ۱۳۰ نفر از هنرمندان استان خبر داد و افزود: این نمایش با مشارکت هنرمندان گلستان تولید شده و از امشب در مجموعه نمایشگاه بین‌المللی گرگان روی صحنه می‌رود.

گلچین ادامه داد: همچنین یک اثر سمفونی اپرا در مجموعه تالار فخرالدین اسعد گرگانی اجرا خواهد شد. این برنامه از فردا شب به مدت سه شب در گرگان برگزار می‌شود و پس از آن، در روزهای هشتم و نهم آبان نیز دو شب در شهرستان گنبدکاووس به اجرا درمی‌آید.