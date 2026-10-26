به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان گفت:همزمان با آغاز هفته پدافند غیرعامل، زنگ پدافند غیرعامل طی آیینی نمادین امروز در دبیرستان امیرکبیر خرم اباد به صدا درآمد.

سعید پور علی افزود:زنگ پدافند غیرعامل تا برنامه‌های گسترده آموزشی، دفاعی و سواد رسانه‌ای در بیش‌از سه هزار مدرسه ی استان و با هدف ارتقای تاب‌آوری جامعه دانش‌آموزی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی آغاز شد.