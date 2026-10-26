فردین هدایتی و محمدهادی ساروی دو کشتی‌گیر مازندرانی، در رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در قزاقستان به ترتیب مدال طلا و برنز کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در ادامه پیکار‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان که به میزبانی شهر آستانه قزاقستان در حال برگزاری است، دو کشتی‌گیر مازندرانی توانستند بر سکوی جهانی بایستند.

فردین هدایتی، نماینده وزن ۱۳۰ کیلوگرم ایران، در مسیری پرفراز و نشیب با اقتدار کامل به مدال طلا رسید. او در دور نخست فریدریکاس از لیتوانی را با نتیجه ۴ بر صفر شکست داد و در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر سیرلیبای از قزاقستان را مغلوب کرد. هدایتی در یک‌چهارم نهایی نیز جیانگ از چین را با نتیجه ۹ بر صفر از پیش رو برداشت و در نیمه‌نهایی مقابل الیاس کوسمانن از فنلاند با همین نتیجه به برتری رسید.

وی در دیدار فینال مقابل داریوش ویتک از مجارستان قرار گرفت و در کمتر از یک دقیقه با نتیجه قاطع ۸ بر صفر به پیروزی رسید و مدال طلای جهان را بر گردن آویخت. این دومین مدال طلای کاروان ایران در این دوره از رقابت‌ها بود.

در وزن ۹۷ کیلوگرم، محمدهادی ساروی، کاپیتان آملی تیم ملی کشتی فرنگی ایران، پس از شکست در مرحله نیمه‌نهایی مقابل آرتور سارگسیان از روسیه، به دیدار رده‌بندی رفت. ساروی در این دیدار مقابل الکس کسیدیس از سوئد با نتیجه ۳ بر صفر به برتری رسید و مدال برنز جهان را کسب کرد. ساروی پیش از این در دور نخست استراحت کرده بود و سپس خلوئیان از ارمنستان و آنتون ووگ از آلمان را شکست داده بود.

با این نتایج، تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای دومین سال متوالی عنوان قهرمانی زودهنگام رقابت‌های جهانی را از آن خود کرد.