قائم‌مقام مدیر اجرای سرشماری استان یزد از بکارگیری ۶۶ مأمور آمارگیر به‌صورت حضوری و تلفنی برای جمع‌آوری اطلاعات خانوار‌ها در طرح سرشماری نفوس و مسکن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، احمدی با اشاره به اهداف این طرح گفت: در شیوه جدید، به‌منظور کاهش هزینه‌ها، افزایش دقت و دسترسی به اطلاعات به‌روز جمعیتی، بخش عمده فرایند بر پایه اطلاعات موجود در دستگاه‌های اجرایی و پس از پالایش و صحت‌سنجی انجام خواهد شد.

وی افزود: اطلاعات حاصل از این سرشماری، مبنای حیاتی تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات در سطح استان، شهرستان‌ها، شهر‌ها و روستاهاست.

قائم‌مقام مدیر اجرای سرشماری استان یزد به نحوه حضور مأموران در میدان اشاره کرد و گفت: کارشناسان آمارگیری دوره‌های تخصصی را با موفقیت گذرانده‌اند و با جلیقه مخصوص، تبلت و کارت شناسایی معتبر به خانوار‌های منتخب مراجعه می‌کنند تا اطلاعات لازم را ثبت کنند.

احمدی از مردم درخواست کرد ضمن همکاری صمیمانه با مأموران آمارگیری، هنگام مراجعه آنها، مدارک و اطلاعات شناسنامه‌ای خود را در دسترس داشته باشند تا روند ثبت اطلاعات با بالاترین دقت و سرعت انجام شود.

کار سرشماری عمومی نفوس و مسکن تا پایان آبانماه ادامه دارد و نتایج اولیه آن اسفندماه منتشر می‌شود.