به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، کارگاه ارتقای مدیریت آموزشگاهی مدارس طرح قطب ۴ استان با حضور مدیران مدارس شهر‌های جنوب استان در سالن مولانای مهاباد برگزار شد. در این کارگاه، بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد معلمان، رسیدگی به مشکلات دانش‌آموزان و پیگیری برنامه‌های ارتقای کیفیت آموزشی تأکید شد. همچنین باحضور مدیرکل آموزش‌وپرورش آذربایجان‌غربی، زنگ پدافند غیرعامل در دبیرستان دخترانه استعداد‌های درخشان فرزانگان مهاباد نواخته شد. مدیرکل آموزش‌وپرورش آذربایجان‌غربی در بازدید از نمایشگاه ارتقای سواد رسانه‌ای این دبیرستان، در جمع دانش‌آموزان، بر افزایش آگاهی‌ها و معارف اسلامی و انسانی برای رسیدن به اهداف نظام آموزشی تأکید کرد. علی‌اکبر صمیمی، از ارتقای جایگاه استان در میانگین نمرات امتحانات نهایی از رتبه ۳۱ به ۲۹ کشور خبر داد. کریم سلیمانی، مدیر آموزش و پرورش مهاباد هم لزوم کنترل و مدیریت فضای مجازی در زندگی دانش‌آموزان و نظارت بیشتر والدین بر فرزندانشان، از دیگر محور‌های این برنامه آموزشی دانست.