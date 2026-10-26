به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، در بازدید سرهنگ محمود ریاحی، معاون هماهنگ‌کننده انتظامی خراسان رضوی، و سرهنگ محسن موسی‌آبادی، رئیس پلیس راهور استان، از مرکز پلاک‌گذاری خودرو منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سرخس، آخرین وضعیت زیرساخت‌ها، تجهیزات و روند آماده‌سازی این مرکز برای آغاز خدمات‌رسانی مورد بررسی قرار گرفت.

در این بازدید که با حضور جمعی از مسئولان انتظامی استان و شهرستان و رسول رئیس‌جعفری، مدیرعامل منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سرخس، انجام شد، بر ضرورت تکمیل مراحل فنی و اجرایی، تأمین تجهیزات موردنیاز و تسریع در راه‌اندازی عملیاتی مرکز پلاک‌گذاری تأکید شد.

سرهنگ محمود ریاحی، معاون هماهنگ‌کننده انتظامی خراسان رضوی، با اشاره به عزم مجموعه انتظامی برای تسریع در راه‌اندازی این مرکز اظهار کرد: در صورت آماده بودن زیرساخت‌های فیزیکی و تجهیزات موردنیاز، می‌توان در بازه زمانی کوتاه، حتی کمتر از دو هفته، برای آغاز خدمات‌رسانی برنامه‌ریزی کرد.

وی افزود: راه‌اندازی این مرکز با هدف تسهیل ارائه خدمات به مردم و مرزنشینان دنبال می‌شود و مجموعه انتظامی استان آمادگی دارد هماهنگی‌های لازم را برای رفع موانع احتمالی و تسریع در اجرای فرایند پلاک‌گذاری انجام دهد.

معاون هماهنگ‌کننده انتظامی خراسان رضوی همچنین با اشاره به ضرورت تقویت ساختار انتظامی در منطقه آزاد سرخس، از پیگیری موضوع ایجاد سازمان ویژه انتظامی در این منطقه خبر داد و بر لزوم فراهم شدن زمینه‌های قانونی و اجرایی آن تأکید کرد.

پیش‌فروش خودرو در منطقه آزاد سرخس متوقف شد

رسول رئیس‌جعفری، مدیرعامل منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سرخس، نیز در این بازدید با اشاره به روند آماده‌سازی مرکز پلاک‌گذاری گفت: از ابتدای اجرای این طرح، تلاش شده است زیرساخت‌ها بر اساس استاندارد‌ها و دستورالعمل‌های مورد تأیید مجموعه انتظامی آماده شود تا خدمات‌رسانی به متقاضیان با کیفیت مناسب و در چهارچوب ضوابط انجام گیرد.

وی با تأکید بر صیانت از حقوق مردم اظهار کرد: در فرایند عرضه خودرو، انتخاب شرکت‌های واجد صلاحیت، برخوردار از توان مالی مناسب و دارای سابقه واردات در دستور کار قرار گرفته است و برای جلوگیری از ایجاد تعهدات غیرقابل اجرا، تصمیم بر توقف پیش‌فروش خودرو گرفته شد.

مدیرعامل منطقه آزاد سرخس افزود: رویکرد ما این است که خودرو پس از فراهم شدن شرایط لازم و موجود بودن برای واگذاری به متقاضیان عرضه شود تا از بروز مشکلات احتمالی و تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.

رئیس‌جعفری با اشاره به پیشرفت زیرساخت‌های اجرایی منطقه تصریح کرد: سامانه‌های گمرکی به زیرساخت‌های مربوط متصل شده‌اند و فرایند ترخیص خودرو نیز به مرحله اجرا رسیده است؛ در حال حاضر، تکمیل مراحل مربوط به پلاک‌گذاری و هماهنگی‌های فنی و اجرایی آن از مهم‌ترین اقدامات باقی‌مانده برای تکمیل این فرایند است.

وی ادامه داد: مرکز پلاک‌گذاری با هدف ارائه خدمات مطابق استاندارد‌های موردنیاز آماده شده و منطقه آزاد سرخس آمادگی دارد تجهیزات فنی، امکانات پشتیبانی و زیرساخت‌های لازم را با هماهنگی پلیس راهور تأمین کند.

مدیرعامل منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سرخس با تأکید بر ضرورت کاهش زمان انتظار متقاضیان خاطرنشان کرد: بخشی از فرایند‌های اداری در بستر سامانه‌های الکترونیکی و برخط پیش‌بینی شده است تا متقاضیان بتوانند با مراجعات کمتر و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مراحل دریافت خدمات را طی کنند.

رئیس‌جعفری ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری منطقه آزاد سرخس و مجموعه انتظامی استان، مراحل باقی‌مانده در کوتاه‌ترین زمان تکمیل شود و مرکز پلاک‌گذاری خودرو این منطقه فعالیت عملیاتی خود را آغاز کند.