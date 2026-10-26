همزمان با هفته پدافند غیرعامل، مانور نمادین آمادگی و مقابله با شرایط اضطراری با شعار «پدافند مردم‌محور، ایران سربلند» در مدرسه زنده‌یاد مجابی قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، این مانور با هدف ارتقای سطح آگاهی دانش‌آموزان، ترویج فرهنگ پدافند غیرعامل و آشنایی عملی با اصول آمادگی و مقابله با مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی به اجرا درآمد.

در جریان این مانور، دانش‌آموزان مدرسه زنده‌یاد مجابی با به‌کارگیری آموزش‌های تئوری فراگرفته‌شده، سناریو‌های مختلف مواجهه با شرایط بحرانی و اضطراری را تمرین کردند و آمادگی خود را برای واکنش سریع و صحیح در مواقع بحران به نمایش گذاشتند.

برگزاری کارگاه‌های آموزشی کوتاه‌مدت، آشنایی با اصول پناهگیری صحیح و ایمنی از دیگر برنامه‌های حاشیه‌ای این مانور نمادین بود که با استقبال دانش‌آموزان و کادر آموزشی مدرسه همراه شد.

مسئولان حاضر در این مراسم بر نقش حیاتی آموزش‌های پدافند غیرعامل در سنین پایه تأکید کرده و مدارس را بهترین کانون برای نهادینه‌سازی فرهنگ ایمنی و مقاومت مردمی در جامعه دانستند.