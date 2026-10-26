مراسم استقبال از ۱۴ ورزشکار مربی و داور لرستانی اعزامی در رقابت‌های پارا آسیایی ناگویا ژاپن ۲۰۲۶، در شهرستان‌های استان در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ مراسم استقبال از ورزشکاران، مربیان و داوران لرستانی اعزامی در رقابت‌های پاراآسیایی ناگویا ژاپن ۲۰۲۶،در شهرستان‌های مختلف استان در حال برگزاری است.

کاروان ورزشی لرستان در رقابت‌های پاراآسیایی ژاپن ۲۰۲۶ با درخشش ورزشکاران خود و کسب ۱۰ نشان رنگارنگ، بار دیگر توانمندی و ظرفیت بالای ورزشکاران این استان را به نمایش گذاشت.

حسین میردریکوند رسول اسدی میر، امیرحسین علی‌پور، حسن باجولوند، مریم کلهر، زینب مرادی، بهروز فرزاد، حامد امیری، محمد ابراهیمی پور و طلایی از جمله نام‌هایی هستند که در فهرست افتخارآفرینان ورزشی لرستان در این رقابت‌ها مطرح شده‌اند و مجموع مدال‌های کسب‌شده توسط ورزشکاران استان به ۱۰ مدال رنگارنگ رسیده است.

در این میان، نقش مربیان و عوامل فنی در آماده‌سازی و موفقیت ورزشکاران نیز قابل توجه است. مصطفی بهرامی، محمد رضا رحیمی ، مازیار فرزاد، فتح الله دلفان‌خانی و مهدی آقاجانی از مربیان و داورانی هستند که در مسیر حضور و افتخارآفرینی نمایندگان لرستان در این رقابت‌ها نقش داشته‌اند.

همچنین، نمایندگان جامعه ورزش در برنامه‌های مرتبط با ششم آبان ماه در رزمایش۱۰۰هزار نفری جان فدایان ایران اعلام آمادگی کردند و بر همراهی خود تأکید کرده‌اند.

رسول اسدی میر ورزشکار مدال‌آور این رقابت‌ها نیز مدال قهرمانی خود را به شهدای میناب و کودکان شهید این حادثه تقدیم کرده است؛ اقدامی نمادین که جلوه‌ای از همدلی و احترام به یاد و خاطره جان‌باختگان را به نمایش گذاشته شود.



