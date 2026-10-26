به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل زارعی‌کوشا، شهردار منطقه ۲۰ تهران در حاشیه دیدار با شهروندان منطقه ۲۰، گفت:در این دیدار، درخواست‌های مختلفی از سوی شهروندان مطرح شد و تلاش کردیم با رویکردی مساعد و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، برای رفع مشکلات آنان اقدام کنیم.

وی افزود: در مواردی که درخواست شهروندان با موانع قانونی مواجه بود، موضوع را با احترام برای آنان توضیح دادیم؛ با این حال، رویکرد مدیریت شهری استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود برای حل مشکلات و افزایش رضایتمندی مردم است.

شهردار منطقه ۲۰ تهران با اشاره به حضور جعفر شربیانی، عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش، در این دیدار گفت: امیدواریم با همکاری اعضای شورای شهر و مجموعه مدیریت شهری، بتوانیم مطالبات شهروندان را پیگیری کرده و در مسیر رفع مشکلات منطقه گام برداریم.

زارعی با اشاره به برنامه‌های مدیریت شهری برای ادامه اجرای پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: برنامه اصلی ما این است که پروژه‌های تعریف‌شده از گذشته با قوت ادامه پیدا کنند و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، روند اجرای آنها سرعت بگیرد.

وی با اشاره به ایستگاه متروی میدان شهرری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های در آستانه بهره‌برداری منطقه افزود: این پروژه در مراحل پایانی قرار دارد و امیدواریم پس از انجام تست گرم، طی هفته‌های آینده شاهد بهره‌برداری از آن باشیم. جزئیات مربوط به نحوه بهره‌برداری نیز در زمان مناسب اعلام خواهد شد.

پارکینگ حرم عبدالعظیم کلنگ‌زنی می‌شود

شهردار منطقه ۲۰ تهران در ادامه با اشاره به پروژه پارکینگ ضلع جنوبی حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) گفت: موانع این پروژه برطرف شده و تقریباً آماده آغاز عملیات اجرایی است و امیدواریم طی روز‌های آینده، آیین رسمی آغاز عملیات آن برگزار شود.

وی با اشاره به تعدد پروژه‌های کوچک و بزرگ در منطقه ۲۰ بیان کرد: خوشبختانه در مجموعه شهرداری تهران نگاه مساعدی برای حمایت و تأمین کمک‌های لازم به‌منظور اجرای پروژه‌ها وجود دارد و امیدواریم با همکاری دستگاه‌ها، مجموعه‌های اجرایی و همراهی مردم، بتوانیم طرح‌ها را در زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده به بهره‌برداری برسانیم.