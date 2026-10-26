برنامه‌های هفته پدافند غیرعامل امسال با شعار «پدافند مردم محور، ایران پایدار» با نواخته شدن زنگ پدافند غیرعامل در مدرسه شهید حیدری ایلام، آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در مراسم تبیین برنامه‌های هفته پدافند غیرعامل؛ دانش‌آموزان راه‌های دفاع از خود در مقابل بلایای طبیعی و غیرطبیعی را فراگرفتند.

محمدعلی کاکی، مدیرعامل پدافند غیرعامل استان با بیان برنامه‌های هفته پدافند غیرعامل امسال که با شعار پدافند «مردم محور، ایران پایدار» اجرا می‌شود، گفت: با توجه به شرایط کنونی کشور، خنثی‌سازی برنامه‌های دشمن، اولویت اصلی است.

از چهارم تا یازدهم آبان ماه به نام هفته پدافند غیرعامل نامگذاری شده است.