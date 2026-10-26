وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان در گفت‌وگوی تلفنی بر ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک و تلاش‌های سیاسی برای کاهش تنش‌ها و برقراری ثبات و امنیت پایدار در منطقه تأکید کردند.

تاکید بر کاهش تنش‌ها و برقراری ثبات و امنیت پایدار در منطقه

تاکید بر کاهش تنش‌ها و برقراری ثبات و امنیت پایدار در منطقه

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و رشید مردوف وزیر امور خارجه ترکمنستان در گفت‌وگوی تلفنی عصر امروز دوشنبه درباره مهم‌ترین مسائل منطقه‌ای و آخرین تحولات بین‌المللی تبادل نظر کردند.

طرفین در این تماس ضمن بررسی آخرین تحولات منطقه‌ای بر اهمیت ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک و تلاش‌های سیاسی برای کاهش تنش‌ها و برقراری ثبات و امنیت پایدار در منطقه تأکید کردند.