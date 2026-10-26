معاون حفاظت و بهره‌برداری منابع آب شرکت آب منطقه‌ای مرکزی از وضعیت بحرانی ذخایر سد‌های استان خبر داد و اعلام کرد که در حال حاضر سد کمال‌صالح ۱۹ درصد و سد ساوه تنها ۷ درصد از ظرفیت خود آب دارند.

بحران کم‌آبی در استان مرکزی؛ ذخایر سد‌های کمال‌صالح و ساوه به زیر ۲۰ درصد رسید

بحران کم‌آبی در استان مرکزی؛ ذخایر سد‌های کمال‌صالح و ساوه به زیر ۲۰ درصد رسید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فردین قدبیگی، معاون حفاظت و بهره‌برداری منابع آب شرکت آب منطقه‌ای مرکزی، با تشریح آخرین وضعیت ذخایر آبی سد‌های استان گفت: شرایط ذخایر سد‌ها بسیار نگران‌کننده است و نیازمند مدیریت دقیق مصرف آب هستیم.

وی افزود: سد کمال‌صالح با ظرفیت کلی ۹۵ میلیون مترمکعب، در حال حاضر تنها ۱۸ میلیون مترمکعب آب در ذخیره دارد که از این مقدار، ۶ میلیون مترمکعب قابل برداشت بوده و ۱۲ میلیون مترمکعب آن حجم مرده سد محسوب می‌شود.

قدبیگی درباره وضعیت سد ساوه نیز تصریح کرد: این سد با ظرفیت ۲۷۷ میلیون مترمکعب، تنها ۱۹ میلیون مترمکعب آب ذخیره دارد که از این میزان نیز فقط ۳ میلیون مترمکعب قابل برداشت است و ۱۶ میلیون مترمکعب در محدوده حجم مرده قرار گرفته است.

در همین راستا، سرآبادانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی، با اشاره به شرایط حساس منابع آبی، بر ضرورت صرفه‌جویی، مدیریت صحیح مصرف و همراهی بیش از پیش شهروندان برای عبور از شرایط کم‌آبی تأکید کرد. همچنین مرادی، کارشناس هواشناسی استان، گزارشی از میزان بارندگی‌های ثبت‌شده از ابتدای فصل پاییز و پیش‌بینی وضعیت بارش‌ها در روز‌های آتی ارائه کرد.