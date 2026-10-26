اسلام‌آباد، میزبان رقابت‌های دومین دوره مسابقات وزنه‌برداری بزرگسالان آسیا، موسوم به «مستر آسیا» و گرندپری جهانی مستر ۲۰۲۶ است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاکستان، اسلام‌آباد، میزبان رقابت‌های دومین دوره مسابقات وزنه‌برداری بزرگسالان آسیا، موسوم به «مستر آسیا» و گرندپری جهانی مستر ۲۰۲۶ است؛ رقابت‌هایی که با حضور حدود ۲۵۰ ورزشکار از ۲۱ کشور در مجموعه ورزشی پاکستان برگزار می‌شود.

در این دوره از مسابقات، تیم جمهوری اسلامی ایران با ۲۰ وزنه‌بردار، شامل ۸ مرد و ۱۲ زن، حضوری چشمگیر داشته و با کسب بیشترین مدال‌ها، در کانون توجه رقابت‌ها قرار گرفته است.

وزنه‌برداران ایرانی در بخش مردان و زنان، علاوه بر کسب مدال‌های متعدد، موفق شدند چندین رکورد آسیایی را نیز به نام خود ثبت کنند؛ دستاوردی که توانمندی و آمادگی ورزشکاران ایرانی را در این رقابت‌های قاره‌ای به نمایش گذاشت.

این مسابقات به میزبانی پاکستان و با همکاری فدراسیون وزنه‌برداری مستر این کشور و هیئت ورزش پاکستان برگزار شده و تا ۲۵ اکتبر ادامه دارد.

رقابت‌هایی که افزون بر میدان رقابت ورزشی، فرصتی برای تقویت روابط ورزشی میان کشور‌های آسیایی و گسترش تعاملات بین‌المللی فراهم کرده است.