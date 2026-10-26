مسئولیت اجتماعی سکوهای پرکاربر ایرانی در قبال محتوای منتشرشده و ارتقای آگاهی رسانه‌ای کاربران، از موضوعات مهم در مسیر توسعه سواد رسانه‌ای است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست تخصصی «سواد و زیست فضای مجازی» به مناسبت هفته سواد رسانه‌ای و در راستای تحقق برنامه جامع ترویج و ارتقای سواد فضای مجازی، با حضور فعالان، متخصصان و نمایندگان این حوزه برگزار شد. در این نشست، مسئولیت اجتماعی سکو‌های بزرگ و پرکاربر ایرانی و راهکار‌های بهره‌گیری از ظرفیت آنها برای ارتقای سواد رسانه‌ای و فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت.

محمدصادق افراسیابی، مدیر انجمن سواد رسانه‌ای ایران، با اشاره به سند مسئولیت سکو‌ها که در مرکز ملی فضای مجازی تصویب و ابلاغ شده است، بر ضرورت فعال‌سازی مجدد کارگروه پیش‌بینی‌شده در این سند تأکید کرد.

وی با بیان اینکه این کارگروه مسئولیت ارزیابی عملکرد سکو‌ها را بر عهده دارد، گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز ملی فضای مجازی و پلیس فتا از اعضای این کارگروه هستند و احیای فعالیت آن می‌تواند فرصت مناسبی برای بررسی دغدغه‌های مطرح‌شده در این نشست و پیگیری راهکار‌های عملی برای رفع آنها باشد.

افراسیابی افزود: پیش‌بینی اعطای نشان مسئولیت اجتماعی به سکو‌های برتر، می‌تواند ضمن الگوسازی در این حوزه، زمینه تشویق سکو‌ها به ایفای مسئولیت اجتماعی و مشارکت مؤثرتر در ارتقای سواد رسانه‌ای را فراهم کند.

مدیر انجمن سواد رسانه‌ای ایران با اشاره به دشواری آموزش مستقیم سواد رسانه‌ای به همه خانواده‌ها، اظهار کرد: با توجه به مشغله‌های مختلف خانواده‌ها، نمی‌توان همه آنها را به‌طور مستقیم در معرض آموزش قرار داد؛ ازاین‌رو، ابزار‌هایی مانند سامانه‌های تحلیل محتوا می‌توانند به خانواده‌ها در ارزیابی و شناخت محتوای رسانه‌ای کمک کنند.

وی همچنین بر ضرورت هماهنگی میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما و ساترا برای توسعه سواد رسانه‌ای تأکید کرد و گفت: برخی سکو‌های ایرانی از جمله سکو‌های سروش و روبیکا به همکاری در این زمینه علاقه‌مند هستند و آمادگی داریم در حوزه تحلیل محتوای سریال‌ها و برنامه‌های نمایش خانگی به آنها کمک کنیم.

افراسیابی با تأکید بر لزوم تعامل مستقیم با سکو‌ها تصریح کرد: برگزاری جلسات مشترک، بیان شفاف انتظارات و فراهم کردن زمینه برنامه‌ریزی از سوی خود سکو‌ها می‌تواند نتایج بهتری به همراه داشته باشد. هرچه فاصله میان سکو‌ها و نهاد‌های حکمرانی کمتر شود، امکان دستیابی به نتایج مؤثرتر افزایش می‌یابد.

آرش وکیلیان، مدیرکل فرهنگی اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی نیز در این نشست، با تشریح شیوه‌های ترویج و آموزش سواد فضای مجازی، بر ضرورت استفاده از ظرفیت سکو‌ها و فعالان این حوزه برای آموزش گروه‌های مختلف سنی تأکید کرد.

وی با اشاره به دو روش مستقیم و غیرمستقیم در آموزش سواد فضای مجازی گفت: در روش مستقیم، محتوای آموزشی تولید و منتشر می‌شود؛ اما در روش غیرمستقیم، محیط به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که مخاطب در جریان استفاده از بستر‌های فضای مجازی، مهارت‌ها و آگاهی‌های لازم را کسب کند.

وکیلیان روش دوم را کارآمدتر دانست و بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت سکو‌ها برای آموزش سواد فضای مجازی به کودکان، نوجوانان و بزرگسالان تأکید کرد.