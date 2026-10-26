به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های اسکواش قهرمانی آسیا ۱۲ تا ۱۶ آبان در پاکستان برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران برای حضور در این رقابت‌ها نفرات خود را معرفی کرده است.

ملی‌پوشان اسکواش ایران فردا (سه‌شنبه ۵ آبان) راهی اسلام‌آباد پاکستان محل برگزاری رقابت‌های قهرمانی آسیا می‌شوند تا با برگزاری تمرینات پیش از آغاز مسابقات با شرایط محیطی و محل برگزاری رقابت‌ها سازگار شوند.

اسکواش‌بازان اعزامی ایران به این مسابقات شامل سپهر اعتمادپور، حسن‌الله قاصدآبادی، مجتبی کیفری و محمد چنگانیان در بخش مردان و فرشته اقتداری، نجمه بوشهری، نرگس سلطانی و باران محمدپور در بخش بانوان هستند که به نمایندگی از کشورمان در این رویداد مهم آسیایی به رقابت خواهند پرداخت.

تیم ملی ایران در تاریخ رقابت‌های قهرمانی آسیا تاکنون یک بار موفق شده است در بخش تیمی مردان به مدال برنز دست یابد.

هدایت تیم ملی بانوان بر عهده الهام رمضانی است و تیم مردان نیز تحت هدایت محسن غلام‌نژاد قرار دارد.