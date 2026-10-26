به گزارش گروه کشاوری، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما فتحی با اشاره به نیاز سالانه بخش کشاورزی به حدود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون لیتر سوخت مایع برای ماشین‌آلات و فعالیت‌های تولیدی، خواستار سامان‌دهی سهمیه‌ها بر اساس نیاز واقعی استان‌ها و شهرستان‌ها شد.

به گفته وی، سطح فعالیت، ظرفیت تولید و نیاز‌های منطقه‌ای باید مبنای تخصیص سوخت باشد تا تولیدکنندگان در شرایط بحرانی با محدودیت‌های غیرضروری روبه‌رو نشوند. او هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل کشور با وزارت نفت و دیگر دستگاه‌های مسئول را برای رفع موانع ضروری دانست.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، نبود ساختار سازمانی متناسب با مأموریت‌های پدافند غیرعامل در این وزارتخانه و برخی واحد‌های استانی را از مسائل مهم این حوزه برشمرد. فتحی گفت با وجود مواجهه مستمر بخش کشاورزی با الزامات پدافند غیرعامل، ساختار تشکیلاتی وزارتخانه و سازمان‌های وابسته و استانی با مسئولیت‌های این حوزه متناسب نیست. او خواستار ایجاد ساختار مناسب با حمایت وزیر جهاد کشاورزی و همکاری سازمان پدافند غیرعامل کشور شد.

فتحی همچنین بر تدوین دستورالعمل‌های روشن برای تعیین مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در پشتیبانی از امنیت غذایی، تأمین زیرساخت‌ها، استفاده از ظرفیت انبار‌ها و ذخایر و تأمین نیاز‌های کشاورزی در شرایط اضطراری تأکید کرد. او افزود ضوابط شفاف برای نگهداری ذخایر راهبردی و هزینه‌کرد اعتبارات پدافند غیرعامل و نیز هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مسئول، برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات پیشگیرانه در استان‌ها را تسهیل می‌کند.

وی با اشاره به پیامد‌های اختلال در صادرات گفت محدودیت صادرات ممکن است بخشی از محصولات را نزد کشاورزان باقی بگذارد و آنان را برای تأمین هزینه‌ها و ادامه فعالیت به حمایت مالی نیازمند کند. فتحی تأمین سرمایه در گردش با همکاری نظام بانکی را راهکاری برای جلوگیری از انباشت محصولات و حفظ ظرفیت تولید دانست و تأکید کرد پدافند غیرعامل باید استمرار تولید، مدیریت ذخایر و پایداری زنجیره تأمین غذا را نیز دربرگیرد.