مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان: از ابتدای سال جاری توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در استان وارد مرحله تازه‌ای شده است و در این مدت ۴۷ روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حیدری افزود: در بخش توسعه فیبر نوری نیز تاکنون امکان پوشش ۱۸۶ هزار خانوار شهری فراهم شده که حدود ۲۸ هزار کاربر از این خدمات استفاده می‌کنند.

وی گفت: بهره‌برداری از طرح فیبر نوری در کامیاران، تکمیل این طرح در سنندج و اجرای آن در قروه و بیجار، از دیگر برنامه‌های ارتباطی استان است.