به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، استاندار آذربایجان‌غربی از تدوین طرح توسعه و ساماندهی غار آبی سهولان مهاباد با هدف توسعه زیرساخت‌های گردشگری، بهبود راه‌های دسترسی و ایجاد امکانات رفاهی و خدماتی در محدوده این اثر طبیعی ملی خبر داد. رضا رحمانی در حاشیه بازدید از این اثر طبیعی ملی گفت: طرح توسعه غار سهولان با همکاری دانشگاه تهیه می‌شود و راه‌های دسترسی، ظرفیت‌های گردشگری غار و نیاز‌های خدماتی محدوده پیرامونی آن را در بر می‌گیرد. استاندار آذربایجان‌غربی در ادامه بررسی میدانی ظرفیت‌های منطقه، از یکی از باغ‌های الگو و نمونه آذربایجان‌غربی بازدید و بر حمایت از تولیدکنندگان کشاورزی و تقویت زیرساخت‌های نگهداری و صادرات محصولات استان نیز تأکید کرد. در پایان از زحمات و تلاش‌های آقای کوروش کریمی تولیدکننده نمونه سیب استان با اهدای لوح تجلیل شد. همچنین در سفر یک روزه استاندار آذربایجان‌غربی به مهاباد، چهار طرح ورزشی در خلیفان و سه طرح عمرانی در مهاباد به بهره‌برداری رسید.