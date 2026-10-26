مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اردبیل گفت: صیانت از حقوق کارگران، حفظ اشتغال موجود و حمایت از واحد‌های تولیدی از اولویت‌های دولت چهاردهم در استان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی استانداری اردبیل، احمد کنعانپور روز دوشنبه در نشست کمیسیون کارگری شهرستان نمین با اشاره به شرایط اقتصادی موجود اظهار کرد: جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی و پیشگیری از بیکاری باید در اولویت اقدامات دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی افزود: بررسی مستمر مشکلات واحد‌های اقتصادی، صنعتی و تولیدی و رفع موانع فعالیت آنها نقش مؤثری در تثبیت اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید دارد.

مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اردبیل همچنین تعامل میان دولت، کارفرمایان و کارگران را ضروری دانست و ادامه داد: سرمایه‌گذاران و مدیران واحد‌های اقتصادی نیز باید با ایفای مسؤولیت‌های خود، در حفظ اشتغال و صیانت از حقوق کارگران نقش مؤثری داشته باشند.

در این نشست مسائل و مشکلات کارگری واحد‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی شهرستان نمین بررسی شد و حاضران پیشنهاد‌های خود را برای رسیدگی به مطالبات کارگران و تثبیت اشتغال مطرح کردند.