گروه جهادی پزشکی دانشگاه شاهد تهران با حضور در شهرستان آبدانان، خدمات تخصصی پزشکی را به‌صورت رایگان به شهروندان ارائه می‌کند.

جهاد زیبای پزشکان؛ برای بخشیدن سلامتی به همنوعان دردمند و بی‌بضاعت در آبدانان

جهاد زیبای پزشکان؛ برای بخشیدن سلامتی به همنوعان دردمند و بی‌بضاعت در آبدانان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مسئول گروه جهادی پزشکی دانشگاه شاهد تهران با اشاره به خدمات ارائه‌شده در شهرستان آبدانان، اظهار کرد: این خدمات؛ شامل: بینایی‌سنجی، شنوایی‌سنجی و مامایی است که با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات درمانی انجام می‌شود.

کلوندی افزود: حدود ۶۰۰ نفر از شهروندان آبدانانی در مدت سه روز؛ خدمات رایگان پزشکی دریافت می‌کنند.

وی اضافه کرد: در این برنامه؛ مراجعه‌کنندگانی که به خدمات اصلاح بینایی و شنوایی نیاز داشتند؛ پس از معاینه، عینک و سمعک رایگان دریافت کردند.

ارائه خدمات جهادی با هدف کمک به بهبود دسترسی مردم به خدمات پزشکی و کاهش هزینه‌های درمانی، انجام می‌شود.