به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود لطفی گفت: توسعه خطوط مترو، افزایش تقاضای سفر و رشد پیمایش روزانه قطارها، در کنار ضرورت حفظ سرفاصله‌های حرکتی و استمرار خدمت‌رسانی به شهروندان، فشار مضاعفی بر ناوگان موجود وارد کرده است. در چنین شرایطی، باز تعمیر، نقشی تعیین‌کننده در کاهش احتمال بروز خرابی‌های فنی و پایداری خدمات‌رسانی دارد.

وی افزود: محدودیت‌ها، تأمین برخی قطعات و تجهیزات تخصصی را با دشواری‌هایی مواجه کرده است؛ از این‌رو، برنامه‌ریزی دقیق، اولویت‌بندی نیازهای فنی، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی و بهره‌گیری از دانش و تجربه متخصصان شرکت، به‌عنوان محورهای اصلی پیشبرد برنامه بازسازی ناوگان مورد توجه قرار گرفته‌اند. این رویکرد با هدف افزایش آمادگی عملیاتی قطارها و پاسخگویی به نیاز روزافزون شبکه مترو دنبال می‌شود.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه عنوان کرد: بر اساس برنامه مصوب سال ۱۴۰۵، باز تعمیر ۲ دستگاه لکوموتیو و ۱۰ دستگاه واگن در دستور کار قرار گرفت؛ با این‌حال، طی هفت ماه گذشته، عملیات باز تعمیر یک دستگاه لکوموتیو و ۱۲ دستگاه واگن انجام شده است. به این ترتیب، در بخش واگن‌ها، هدف تعیین‌ شده محقق شده و دو دستگاه بیش از برنامه پیش‌بینی‌شده بازسازی شده‌اند.

لطفی گفت: هدف‌گذاری انجام‌ شده برای سال جاری، باز تعمیر ۲۰ رام قطار است که تاکنون ۱۴ رام آن با موفقیت بازسازی و آماده بهره‌برداری شده‌اند. این میزان، معادل ۷۰ درصد هدف سالانه است.

وی افزود: هدف نهایی امکان حفظ سرفاصله‌های حرکتی موجود و ارائه خدماتی ایمن، منظم و پایدار به مسافران است.