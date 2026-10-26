به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، پاسداشت نیم‌قرن اکبر رحمتی بازیگر پیشکسوت تلویزیون و سینما به همراه مراسم رونمایی از فیلم مستند «روی خوش آقای رحمتی» در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد.

در این فیلم مستند سعی شد تا مروری بر آثار نمایشی، تلویزیونی و تئاتر‌های آقای رحمتی شود.

این اثر در مکان‌های مختلف تصویربرداری شد تا تداعی خاطرات برای مخاطبان صورت بگیرد.

برهمین اساس به محله قدیمی صابون‌پزخانه در مولوی رفته و در خانه‌ای که ایشان متولد شده بودند فیلمبرداری انجام شده است.

همچنین در محله جمهوری و یکی از سالن‌های قدیمی تئاتر آنجا، مروری بر خاطرات ایشان در حوزه تئاتر صورت گرفت.

این مستند قرار است از شبکه مستند پخش شود.

ابوالفضل توکلی کارگردانی این‌فیلم‌ را بر عهده داشته است.