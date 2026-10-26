فرماندار کلات در پی قطعی حدود ۱۷ ساعته اینترنت و اختلال در آنتن‌دهی تلفن همراه، خواستار تسریع در تکمیل مسیر فیبر نوری کلات به مشهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، ابوالفتح لشگری، خواستار تشکیل جلسه فوری با مسئولان ارتباطی استان برای بررسی و رفع مشکل قطعی‌های مکرر ارتباطات شهرستان شد و گفت: مسیر فعلی فیبر نوری کلات از مسیر‌های ارتباطی شهر‌های قوچان، درگز و چناران عبور می‌کند و هرگونه قطعی یا آسیب در این مسیر می‌تواند ارتباطات شهرستان کلات را نیز مختل کند.

فرماندار کلات همچنین درخواست تشکیل جلسه اضطراری با معاونت استانداری خراسان رضوی و مدیرعامل شرکت مخابرات استان را مطرح کرده است تا راهکار‌های فنی برای جلوگیری از تکرار این اختلال‌ها بررسی شود.

لشگری، افزود : اجرای مسیر مستقل فیبر نوری از کلات به سمت مشهد می‌تواند راهکاری مؤثر برای کاهش وابستگی ارتباطات شهرستان به مسیر فعلی باشد. تاکنون حدود ۸۰ کیلومتر از این مسیر تا روستای آبگرم اجرا شده و ۶۵ کیلومتر دیگر از عملیات اجرایی آن باقی مانده است که تکمیل ۶۵ کیلومتر باقی‌مانده، مطالبه‌ای مهم برای رهایی کلات از قطعی‌های مکرر ارتباطی و افزایش پایداری اینترنت و تلفن همراه شهرستان است.