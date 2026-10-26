استاندار اردبیل گفت: هشت هزار میلیارد ریال برای تکمیل ورزشگاه علی دایی نیاز است و طبق رایزنی با وزیر ورزش و جوانان، این اعتبار از منابع مالی مختلف تامین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه روز دوشنبه در بازدید از مجموعه ورزشی علی دایی اظهار کرد: این طرح سال‌ها پس از افتتاح بلاتکلیف مانده و در حال حاضر از کارایی لازم برای بهره‌برداری برخوردار نیست.

وی افزود: در نشست با وزیر ورزش و جوانان مقرر شد هشت هزار میلیارد ریال از محل منابع مختلف برای تکمیل ورزشگاه علی دایی تامین شود که شامل چهار هزار میلیارد ریال از مولدسازی توسط اداره‌کل ورزش و جوانان، ۲ هزار میلیارد ریال از ماده ۵۶ و ۲ هزار میلیارد ریال دیگر از منابع در اختیار نمایندگان حوزه انتخابیه اردبیل است.

استاندار اردبیل با اشاره به آغاز فعالیت سازمان مجری و پیمانکار طرح بیان کرد: روند تامین اعتبار به‌تدریج در حال انجام است و تاکنون نزدیک به یک هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال اعتبار تامین شده و تلاش می‌شود طی هفته آینده در اختیار پیمانکار قرار گیرد.

امامی یگانه ادامه داد: تکمیل سکو‌های ضلع غربی و سازه برای مسقف کردن بخشی از ورزشگاه در اولویت قرار دارد.

وی تصریح کرد: تلاش می‌شود با تامین منابع مالی و پیشرفت عملیات اجرایی، این مجموعه به‌تدریج و در مراحل مختلف راه‌اندازی شود و در اختیار ورزشکاران و مردم استان اردبیل قرار گیرد.