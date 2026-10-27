به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان از توقیف ۱۲۶ دستگاه موتورسیکلت و ۸۵ دستگاه خودروی دارای پلاک مخدوش در اجرای طرح برخورد با این تخلفات خبر داد.

سرهنگ حبیب موسوی با تاکید بر تداوم اجرای این طرح، گفت: مخدوش کردن پلاک عاملی برای کاهش نظارت ترافیکی، افزایش تخلفات و تضعیف ایمنی عمومی است.

وی اظهار با تاکید بر اینکه پلاک، شناسه رسمی و قانونی هر وسیله نقلیه است و خوانا بودن آن نقش مستقیمی در شناسایی خودرو، ثبت تخلفات، پیگیری جرائم و کشف وسایل نقلیه سرقتی دارد، تصریح کرد: برخورد با پلاک‌های مخدوش و وسایل نقلیه فاقد پلاک به‌صورت مستمر و در قالب طرح‌های منظم در سطح استان اجرا می‌شود و این اقدام محدود به یک مرحله نیست.

موسوی با اشاره به اثرات منفی مخدوش کردن پلاک بر نظم ترافیکی افزود: زمانی که پلاک خوانا نباشد، سامانه‌های هوشمند ترافیکی و دوربین‌های ثبت تخلف قادر به شناسایی دقیق وسیله نقلیه نیستند و این امر زمینه بروز تخلفات بیشتری مانند سرعت غیرمجاز، عبور از چراغ قرمز و فرار از صحنه تصادف را فراهم می‌کند.