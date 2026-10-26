هم‌زمان با فرارسیدن ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س)، جمعی از بانوان ارادتمند در آستان مقدس امامزاده حسین گرد هم آمدند و با پخت سمنوی نذری، عشق و ارادت خود را به ساحت بانوی دو عالم ابراز کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، آستان مقدس امامزاده حسین (ع) قزوین، هم‌زمان با فرا رسیدن ایام سوگواری شهادت بی بی دوعالم، حضرت فاطمه زهرا (س)، میزبان آیین سنتی و معنوی پخت سمنوی نذری بود.

در این مراسم معنوی، جمعی از بانوان ارادتمند و عاشقان اهل‌بیت (ع) با گرد هم آمدن در جوار این بقعه متبرکه، ضمن عرض ارادت به ساحت مقدس صدیقه کبری (س)، با پخت سمنوی نذری، جلوه‌هایی از همدلی، توسل و عشق به خاندان عصمت و طهارت را به نمایش گذاشتند.