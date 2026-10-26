فهرست تیم فوتبال نوجوانان ایران برای حضور در انتخابی جام ملتهای آسیا
فهرست تیم فوتبال نوجوانان کشورمان برای حضور در اردوی تایلند و مرحله مقدماتی جام ملتهای زیر ۱۷ سال آسیا ۲۰۲۷ در کشور لائوس اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، فهرست تیم فوتبال نوجوانان ایران برای حضور در اردوی تایلند و مرحله مقدماتی جام ملتهای زیر ۱۷ سال آسیا ۲۰۲۷ در لائوس اعلام شد.
تیم نوجوانان برای برگزاری اردو پنجشنبه (۷ آبان) راهی تایلند میشود و پس از آن برای حضور در مقدماتی جام ملتهای نوجوانان آسیا عازم لائوس خواهد شد.
این فهرست پس از بررسی بازیهای انجام شده در لیگ برتر نوجوانان تهران و کشور به ۲۳ نفر افزایش خواهد یافت.
ایران در مرحلهٔ مقدماتی در گروه D با لائوس (میزبان)، اردن، پاکستان و سریلانکا روبهرو خواهد بود.