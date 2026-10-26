مسئول تجدیدپذیر و بهینه‌سازی انرژی خراسان رضوی گفت: شهرستان بردسکن در آستانه تبدیل شدن به نخستین شهرستان کشور در زمینه تجهیز تمامی چاه‌های کشاورزی به انرژی خورشیدی قرار دارد.

بردسکن، در آستانه تجهیز تمام چاه‌های کشاورزی به انرژی خورشیدی

بردسکن، در آستانه تجهیز تمام چاه‌های کشاورزی به انرژی خورشیدی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، محمد شجعی در جریان بازدید از نیروگاه‌های خورشیدی بخش کشاورزی بردسکن اظهار کرد: تاکنون ۶۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در بخش کشاورزی خراسان رضوی به شبکه سراسری برق متصل شده و این استان از مناطق فعال کشور در توسعه انرژی‌های پاک به شمار می‌رود.

وی افزود: شهرستان بردسکن با مشارکت کشاورزان از پیشگامان اجرای طرح نیروگاه‌های خورشیدی در بخش کشاورزی بوده و تاکنون ۱۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی در آن اجرا شده است.

مسئول تجدیدپذیر و بهینه‌سازی انرژی خراسان رضوی ادامه داد: هم‌اکنون ۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی دیگر در بردسکن در دست اجراست که با تکمیل آن، تقریباً تمامی چاه‌های کشاورزی شهرستان به پنل‌های خورشیدی مجهز خواهند شد.

شجعی خاطرنشان کرد: تحقق این هدف، بردسکن را به الگویی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش کشاورزی تبدیل می‌کند و زمینه پایداری بیشتر تأمین برق چاه‌های کشاورزی را فراهم خواهد ساخت.

وی تاکید کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در بردسکن علاوه بر کمک به تأمین برق پایدار چاه‌های کشاورزی، می‌تواند در مدیریت مصرف برق شبکه سراسری و کاهش وابستگی فعالیت‌های کشاورزی به برق شبکه نقش مؤثری داشته باشد.