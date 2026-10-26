بردسکن، در آستانه تجهیز تمام چاههای کشاورزی به انرژی خورشیدی
مسئول تجدیدپذیر و بهینهسازی انرژی خراسان رضوی گفت: شهرستان بردسکن در آستانه تبدیل شدن به نخستین شهرستان کشور در زمینه تجهیز تمامی چاههای کشاورزی به انرژی خورشیدی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، محمد شجعی در جریان بازدید از نیروگاههای خورشیدی بخش کشاورزی بردسکن اظهار کرد: تاکنون ۶۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در بخش کشاورزی خراسان رضوی به شبکه سراسری برق متصل شده و این استان از مناطق فعال کشور در توسعه انرژیهای پاک به شمار میرود.
وی افزود: شهرستان بردسکن با مشارکت کشاورزان از پیشگامان اجرای طرح نیروگاههای خورشیدی در بخش کشاورزی بوده و تاکنون ۱۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی در آن اجرا شده است.
مسئول تجدیدپذیر و بهینهسازی انرژی خراسان رضوی ادامه داد: هماکنون ۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی دیگر در بردسکن در دست اجراست که با تکمیل آن، تقریباً تمامی چاههای کشاورزی شهرستان به پنلهای خورشیدی مجهز خواهند شد.
شجعی خاطرنشان کرد: تحقق این هدف، بردسکن را به الگویی در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در بخش کشاورزی تبدیل میکند و زمینه پایداری بیشتر تأمین برق چاههای کشاورزی را فراهم خواهد ساخت.
وی تاکید کرد: توسعه نیروگاههای خورشیدی در بردسکن علاوه بر کمک به تأمین برق پایدار چاههای کشاورزی، میتواند در مدیریت مصرف برق شبکه سراسری و کاهش وابستگی فعالیتهای کشاورزی به برق شبکه نقش مؤثری داشته باشد.