در پاکستان کمبود گاز مایع و افزایش بی‌سابقه قیمت آن، زندگی روزمره میلیون‌ها خانوار را با دشواری روبه‌رو کرده است؛ که اختلال در تجارت مرزی با ایران، بر این موضوع افزوده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ در پاکستان، کمبود گاز مایع و افزایش بی‌سابقه قیمت آن، زندگی روزمره میلیون‌ها خانوار را با دشواری روبه‌رو کرده است؛ بحرانی که اختلال در تجارت مرزی با ایران، به‌عنوان یکی از مسیر‌های مهم تأمین گاز مایع پاکستان، بر شدت آن افزوده است.

با توقف انتقال محموله‌ها از گذرگاه‌های مرزی، عرضه این سوخت در بازار پاکستان کاهش یافته و قیمت سیلندر دوازده‌کیلویی در برخی مناطق از چهار هزار و پانصد روپیه به حدود هفت هزار روپیه رسیده است.

گاز مایع که برای بسیاری از خانواده‌ها جایگزین گاز طبیعی در پخت‌وپز و گرمایش است، اکنون به کالایی گران‌تر و دشوارتر برای دسترسی تبدیل شده است.

در آستانه فصل سرما، ادامه اختلال در زنجیره تأمین و نبود نظارت مؤثر بر قیمت‌ها، نگرانی‌ها از تشدید فشار اقتصادی بر خانوار‌ها را افزایش داده است.

از این رو، تسهیل مبادلات مرزی ایران و پاکستان، تسریع انتقال محموله‌ها و کنترل قیمت‌ها، از مهم‌ترین ضرورت‌ها برای مهار این بحران به شمار می‌رود.