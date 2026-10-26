به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم‌آباد از مردم ولایت‌مدار و بصیر استان برای حضور پرشور و دشمن شکن در رزمایش «جان‌فدا» دعوت کرد.

پیام حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

(قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۖ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ) «سوره سبأ آیه ۴۶»

قیام عظیم مردم ایران و بعثت ملی ایرانیان، وارد مرحله‌ای تازه شده است و در این گذر تاریخی، روز چهارشنبه شاهد جلوه‌ای دیگر از اتحاد، اقتدار و همبستگی مردم استان لرستان در رزمایش بزرگ مردمی «جان‌فدا» خواهیم بود.

تجربه تاریخی ملت ایران، از دوران دفاع مقدس تا جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و حوادث اخیر، نشان داده است که حضور آگاهانه و مسئولانه مردم، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار ملی و پاسداری از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور است.

امروز نیز استمرار اجتماعات مردمی و حضور اقشار مختلف جامعه، نماد اتحاد مقدس، ایستادگی و آمادگی ملت ایران برای عبور از تهدیدها و شرایط دشوار پیش‌روست.

رزمایش و اجتماع بزرگ مردمی «جان‌فدایان» که در ایام فاطمیه و با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود بار دیگر جلوه‌ای از همبستگی، وفاداری و آمادگی ملت ایران به نمایش خواهد گذاشت.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و نام امام راحل عظیم الشأن و امام شهید امت اسلامی(ره) ، شهدای والامقام انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت، از مجاهدت‌های مردم همیشه در صحنه قدردانی کرده و از عموم مردم ولایت‌مدار و غیور استان لرستان دعوت می‌کنم با حضوری پرشور و حماسی در رزمایش و اجتماع بزرگ مردمی «جان‌فدایان»، روز چهارشنبه ششم آبان ۱۴۰۵، ساعت ۸ صبح، بار دیگر وحدت، بصیرت و آمادگی خود را به نمایش بگذارند.