به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار‌های نهایی و رده بندی روز دوم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان امروز در سه وزن ۷۲، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم در شهر آستانه، کشور قزاقستان، برگزار شد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم، محمدهادی ساروی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم خلوئیان از ارمنستان را با نتیجه ۸ بر صفر شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر صفر از سد ویوگ از آلمان گذشت و به دیدار نیمه نهایی راه پیدا کرد. ساروی در این مرحله مقابل آرتور سارگسیان دارنده مدال نقره جهان از روسیه با نتیجه ۵ بر ۱ شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد. وی در این دیدار مقابل کسیدیس از سوئد با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید و به مدال برنز دست یافت.