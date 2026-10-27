پرونده خرید تضمینی و توافقی گندم در استان زنجان با خرید ۳۲۰ هزار تن محصول به ارزش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ پرونده خرید تضمینی و توافقی گندم در استان زنجان با خرید ۳۲۰ هزار تن محصول به ارزش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان به پایان رسید؛ فرآیندی که با هدف حمایت از کشاورزان، تقویت ذخایر راهبردی و تأمین امنیت غذایی کشور اجرا شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به همکاری کشاورزان و سیلوداران اعلام کرد: امسال حدود ۳۲۰ هزار تن گندم به‌صورت تضمینی و توافقی در استان خریداری شده و ارزش این میزان خرید به حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

اکبر کرامتی افزود: تاکنون ۹۳ درصد مطالبات گندمکاران استان پرداخت شده است.

وی با اشاره به حمایت‌های مالی از کشاورزان گفت: تا سقف ۳۰ درصد بهای گندم تحویلی، پیش از تسویه نهایی، در قالب اعتبار «کیف پول گندمکار» شارژ شد تا بخشی از نیاز‌های مالی و جاری تولیدکنندگان تأمین شود.

بر اساس اعلام رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد که با احتساب ۲۰ هزار تومان جایزه تحویل، مجموع دریافتی کشاورزان به ازای هر کیلوگرم به ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان نیز با تأکید بر اهمیت راهبردی گندم، آرد و نان، امنیت غذایی را خط قرمز مدیریت استان دانست و بر هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل خرید و جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین تأکید کرد.

نرگس مرادخانی گفت: سطح زیرکشت گندم در استان سالانه به بیش از ۳۶۰ هزار هکتار می‌رسد و حدود ۴۵۰ هزار تن محصول از این سطح برداشت می‌شود.

به گفته وی، عملیات خرید تضمینی گندم در ۳۵ مرکز استان انجام شد و جلوگیری از خروج گندم مازاد و حفظ ذخایر راهبردی از اولویت‌های دستگاه‌های مسئول بود.

استاندار زنجان نیز با اشاره به دشواری‌های خرید امسال اظهار کرد: با وجود شرایط سخت، همکاری معاونت اقتصادی، سازمان جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط، زمینه انجام حداکثر خرید ممکن را فراهم کرد.

محسن صادقی با اشاره به فعالیت هم‌زمان بخش خصوصی و دولتی در خرید گندم، بر ضرورت نظارت بر مسیر‌های انتقال محصول و حفظ ذخایر راهبردی استان تأکید کرد.

پایان عملیات خرید ۳۲۰ هزار تن گندم در زنجان، در کنار پرداخت ۹۳ درصد مطالبات کشاورزان، نشان‌دهنده اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مراکز خرید و تولیدکنندگان در مدیریت این محصول راهبردی است.

تداوم حمایت از گندمکاران، تسهیل فرآیند خرید، پرداخت به‌موقع مطالبات و تقویت زیرساخت‌های ذخیره‌سازی می‌تواند در حفظ انگیزه تولیدکنندگان و پایداری تأمین گندم، آرد و نان نقش مؤثری داشته باشد.