مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی، گفت: در حال حاضر ۱۶۵ کتابخانه نهادی در خراسان رضوی فعالیت دارند و حدود ۱۸ طرح کتابخانه‌ای نیز در مراحل مختلف اجرا قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، حسین نوربخش، در دیدار با محمدجواد صفرنژاد، فرماندار بردسکن، با اشاره به ظرفیت‌های کتابخانه‌ای استان بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و افزایش دسترسی مردم به منابع مطالعاتی تاکید کرد و افزود: کتابخانه‌های عمومی در عصر حاضر تنها محل امانت کتاب و استفاده از سالن‌های مطالعه نیستند، بلکه به پایگاه‌های اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده‌اند که در کنار ترویج کتابخوانی، خدمات آموزشی، مشاوره‌ای و برنامه‌های متنوعی برای کودکان و نوجوانان ارائه می‌کنند.

وی با اشاره به نتایج آخرین ارزیابی‌های کشوری بیان کرد: خراسان رضوی در حوزه امانت کتاب، به‌روزرسانی منابع و اعضای کتابخانه‌های عمومی، رتبه‌های اول و دوم کشور را کسب کرده و در زمینه کتابخانه‌های سیار نیز رتبه نخست کشور را دارد. همچنین استان در حوزه ارائه خدمات به کودکان و نوجوانان، رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.

عضویت ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر در کتابخانه‌های سیار استان

مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی، توسعه کتابخانه‌های سیار را یکی از راهکار‌های مهم برای گسترش عدالت فرهنگی دانست و گفت: در حال حاضر حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر در استان عضو کتابخانه‌های سیار هستند و بسیاری از شهرستان‌ها نیز خواستار راه‌اندازی این ظرفیت فرهنگی‌اند.

وی افزود: هم‌اکنون در شهرستان‌های کاشمر، مشهد، باخرز، تایباد، چناران و قوچان کتابخانه‌های سیار فعالیت دارند و قرار است دو کتابخانه سیار نیز در هفته کتاب افتتاح شود و توسعه این خدمات در سایر مناطق استان نیز مورد توجه قرار دارد.

نوربخش با اشاره به نقش انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی در پیگیری مطالبات فرهنگی شهرستان‌ها تصریح کرد: گسترش کتابخانه‌های سیار می‌تواند زمینه دسترسی آسان‌تر مردم، به‌ویژه ساکنان مناطق دور از مراکز فرهنگی، به کتاب و خدمات کتابخانه‌ای را فراهم کند.

در این دیدار، محمدرضا بدیع‌زادگان به‌عنوان سرپرست جدید اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان بردسکن معرفی و از خدمات و تلاش‌های مهدی زارعی، رئیس پیشین این اداره، در طول ۱۰ سال مسئولیت قدردانی شد.