زائران عراقی مشهد الرضا (ع) در مسیر عبور از پارک ملی گلستان با سر دادن شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل از اتحاد و همبستگی دو ملت ایران و عراق گفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ زائران عراقی مشهد الرضا(ع) با حضور در پارک ملی گلستان جاذبه های زیبای گردشگری ایران را کم نظیر دانستند و با سر دادن شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل از اتحاد دو ملت ایران و عراق گفتند.

موزه پارک ملی گلستان نیز یکی از جاذبه های گردشگری گلستان است که با ۲۰۰ گونه جانوری پذیرای گردشگران است.

۳۰۰ گونه جانوری مثل مرال، پلنگ،خرس، کل و بز در پارک ملی گلستان زندگی می کنند.

در این پارک همچنین هزار و ۳۵۰ گونه گیاهی وجود دارد .

پارک ملی گلستان ۹۳ هزار هکتار وسعت دارد.