حماس در پایگاه رسمی خود در بیانیه‌ای اعلام کرد: ادامه محاصره جنایتکارانه الخلیل از سوی دشمن و تشدید تجاوز آن در کرانه باختری، جنایت‌هایی در چارچوب مجازات جمعی است که عزم و پایداری ملت فلسطین را تضعیف نخواهد کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از صفحه تلگرامی جنبش مقاومت فلسطین «حماس»، محمود مرداوی، از رهبران این جنبش تأکید کرد محاصره همه‌جانبه و تجاوز گسترده‌ای که دشمن جنایتکار صهیونیستی علیه شهر الخلیل اعمال می‌کند، در کنار تجاوزهای مستمر آن به استان‌های مختلف کرانه باختری، مصداق جنایت مجازات جمعی و بخشی از کارنامه سیاه اشغالگران در هدف قرار دادن ملت فلسطین است.

مرداوی امروز دوشنبه نسبت به پیامد‌های خطرناک این تشدید مستمر تنش هشدار داد؛ اقدامی که نتانیاهو و رهبران دولت اشغالگر می‌کوشند از آن برای اهداف تبلیغاتی و انتخاباتی بهره‌برداری کنند. وی تأکید کرد خشونت و سرکوب اشغالگران، عزم و پایداری ملت فلسطین را تضعیف نخواهد کرد و آنان در تحمیل طرح‌های خود برای الحاق سرزمین‌ها و کوچاندن فلسطینیان ناکام خواهند ماند.

وی افزود: این اقدامات و تجاوزها، ملت فلسطین را بیش از پیش به سرزمین و مقدسات خود پایبند و در ادامه مسیر مقاومت تا بیرون راندن اشغالگران مصمم خواهد کرد. مرداوی همچنین از مردم فلسطین خواست در برابر این تجاوزگری اشغالگران، پایداری و مقابله بیشتری از خود نشان دهند.

مرداوی، رژیم صهیونیستی را مسئول کامل پیامد‌های این محاصره و تشدید تنش دانست و از جامعه جهانی و نهاد‌های حقوق بشری خواست برای توقف فوری این اقدامات، رفع محاصره شهر الخلیل و تمامی مناطق کرانه باختری، پایان دادن به تجاوز علیه ملت فلسطین و مهار شهرک‌نشینان تروریست اقدام کنند.