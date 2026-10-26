رئیس دپارتمان VAR فدراسیون فوتبال، بر ضرورت رفع مشکلات و تأمین استاندارد‌های لازم برای بهره‌برداری مطلوب از سیستم کمک‌داور ویدئویی (VAR) تأکید کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، محسن حکیم، رئیس دپارتمان VAR فدراسیون فوتبال ایران، با اشاره به وجود برخی نواقص فنی در سیستم تصویربرداری ورزشگاه‌های میزبان لیگ برتر، بر ضرورت رفع این مشکلات و تأمین استاندارد‌های لازم برای بهره‌برداری مطلوب از سیستم کمک‌داور ویدئویی (VAR) تأکید کرد.

وی گفت: ضعف کیفیت و عملکرد برخی دوربین‌ها، مشکلات مربوط به عملکرد تصویربرداران و همچنین محدودیت‌های دوربین‌های تکمیلی اختصاص‌یافته به سیستم VAR، می‌تواند موجب کاهش کیفیت تصاویر و اختلال در عملکرد صحیح این سیستم شود.

بر همین اساس، دپارتمان VAR فدراسیون فوتبال، خواستار اقدام فوری باشگاه‌های خیبر خرم‌آباد، نساجی مازندران، ملوان بندر انزلی و شمس‌آذر قزوین و مراکز صدا و سیمای استان‌های متبوع برای بهبود کیفیت تصویربرداری، تأمین دوربین‌های موردنیاز و استفاده از تصویربرداران متخصص و واجد صلاحیت شده است.

بر اساس اعلام دپارتمان VAR، در صورت برطرف نشدن نواقص فنی و تأیید نشدن شرایط ورزشگاه از سوی این دپارتمان، مسابقات خانگی باشگاه‌های مذکور ممکن است بدون استفاده از سیستم VAR برگزار شود. همچنین مسئولیت تبعات ناشی از عدم تأمین الزامات فنی و اجرایی بر عهده باشگاه میزبان خواهد بود.

دپارتمان VAR فدراسیون فوتبال بر این موضوع تأکید دارد که برخورداری از تجهیزات مناسب، تصاویر باکیفیت و نیروی انسانی متخصص، از الزامات اساسی برای عملکرد مطلوب سیستم کمک‌داور ویدئویی و برگزاری مسابقات با استفاده از این فناوری است.